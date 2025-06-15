Şehit babaları, çocuklarına koştu

Evlatlarını şehit veren babalar Babalar Günü'nü Edirnekapı Şehitliği'nde buruk geçirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.

Şehit yakınları dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu; çocuklarının mezarlarını temizledi.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslim Taşçı, "Oğlumuz 2011 yılında bir helikopter kazasında 5 Üsteğmen arkadaşıyla beraber şehit oldular. Normalde babalar gününde evlatlar babalara gelirdi. Şimdi tam tersi oluyor, biz evladımızı ziyarete geliyoruz." dedi.

"ONUNLA HELALLEŞİYORUZ"

Şehit babası, "Onunla halleşiyoruz. Onlar unutulmuyor, evlat neticede. Biz anne baba olarak böyle hiçbir yakınımızı kaybetmeden evladımızı kaybettik. Bunu da televizyondan öğrendik. Bu bizi çok sarstı; ama dinimizin bize verdiği bir inanç da var. Herkes ölümü tadacak." diye konuştu.

"OĞLUMUN YANINA GİDECEĞİM DİYE UYUYAMADIM"

Hakkari'de 20 yaşında şehit olan Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal ise "Oğlum yavrum Ercan gelemedi bana. Ben baba olarak iki saattir buradayım. Babalar günü için oğlumun yanına gideceğim diye uyuyamadım." ifadelerini kullandı.