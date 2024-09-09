Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı

Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı

Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alınca fenalaştı ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı - 1

Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Öne Çıkan Video

Kahramanmaraş'taki deprem anı böyle görüntülendi

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri'de balık keyfi faciaya dönüştü: 1 ölü

Kayseri'de balık keyfi faciaya dönüştü: 1 ölü

Bolu'da maden suyu yüklü tır devrildi

Bolu'da maden suyu yüklü tır devrildi

Çorum'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı

Çorum'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı

Kabine bugün toplanacak

Kabine bugün toplanacak

Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...