Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı

Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alınca fenalaştı ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.