Şehit dedesinin vasiyetini 104 yıl sonra yerine getirdi

Kocaeli’nin Dilovası Belediyesi'nde Mezarlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Yaşar Efiloğlu'nun (59) dedesi Kamiloğlu Mehmet, Sakarya Meydan Muharebesi'nde 1921 yılında 15'inci Tümen'de er olarak savaşırken, dayısı ile birlikte vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Mürettep Müfreze Gönüllüleri ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle, şehidin muhtemel gömülü olduğu Ankara'nın Haymana ilçesindeki bölge belirlendi.

Yaşar Efiloğlu, Ordu'da dedesi için temsili mezar yaptırırken, Haymana'dan da mezara götürmek üzere toprak aldı.'

