Şehit dedesinin vasiyetini 104 yıl sonra yerine getirdi
Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan Kamiloğlu Mehmet şehit olmadan önce "beni memleketime defnedin" dedi. Vasiyetini, 104 yıl sonra torunu yerine getirdi.
Kocaeli’nin Dilovası Belediyesi'nde Mezarlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Yaşar Efiloğlu'nun (59) dedesi Kamiloğlu Mehmet, Sakarya Meydan Muharebesi'nde 1921 yılında 15'inci Tümen'de er olarak savaşırken, dayısı ile birlikte vuruldu.
Kamiloğlu Mehmet, şehit olmadan önce, cenazesinin doğduğu topraklara götürülmesini vasiyet etti.
Er Mehmet’in torunu Yaşar Efiloğlu, dedesinin vasiyetini öğrendikten sonra araştırma başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mürettep Müfreze Gönüllüleri ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle, şehidin muhtemel gömülü olduğu Ankara'nın Haymana ilçesindeki bölge belirlendi.
Yaşar Efiloğlu, Ordu'da dedesi için temsili mezar yaptırırken, Haymana'dan da mezara götürmek üzere toprak aldı.'
"DAYISININ KUCAĞINDA ŞEHİT OLDU"
Yaşar Efiloğlu, dedesi için memleketinde çeşme ve tabela da yaptırdığını belirterek, "Dedem, öz dayısı Hurşit Efiloğlu'nun kucağında şehit oldu. Son dakika şehit olurken vasiyeti ‘Beni bu topraklarda bırakma dayı’ olmuş. Dayısı da Kurtuluş Savaşı gazisi olarak 1981'de vefat etti. Vefat ettiği dakikaya kadar hep ‘Gidin dedenizi bulun’ dedi. Babam 1978'de vefat ederken, günün imkanıyla bir şeyler yapamadı. Büyük ağabeylerime vasiyet etti. Ağabeyim de ölürken bana vasiyet etti. Ben de yola çıktım, gereğini yaptım. Onlar için bir şehit tabelası, onlar için bir şehit çeşmesi, onlar için bir anıt mezar yaptırdım, bayrağını diktim" dedi.
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