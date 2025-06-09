Şehit edilen polis Hakan Telli soruşturması: İddianameden Turabi çıktı

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuş, 1 polis memuru da yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polise isabet eden kurşunların Türkiye'de üretimi olmayan bir silahtan çıktığı bilgisine ulaşıldı. Delillerin toplanması, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler tespit edildi.

18 Nisan 2024'te Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İDDİANAMAEDE "TURABİ" DETAYI

Operasyonda 1 polis memurunun da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 43 kişi, sanık sıfatıyla iddianamede yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, bir yarışma programı ile tanınan Turabi Çamkıran da bulunuyor. Çamkıran'ın kız arkadaşı T.A.A.'ya, sanık M.Ş.'den ruhsatsız tabanca temin ettiği kaydedildi.



"BENİM KIZIN EMANETİNİ UNUTMA"



İddianamede, sanık M.Ş.'nin el konulan dijital materyallerinde Turabi Çamkıran'ın 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı olduğu ve Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiği kaydedildi. İncelenen dijital metaryellerde Turabi Çamkıran ile sanık M.Ş. arasında geçen diyalog da iddianamede yer aldı.



Çamkıran'ın "Benim kızın emanetini unutma. Kral, ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, sanık M.Ş.'nin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi. 3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği belirlenen Çamkıran'ın, sanık M.Ş.'ye başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı M.Ş.'nin de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" dediği yer aldı.

