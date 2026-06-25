Şehit eşini de tuzağa düşürmüşler. "Sofi Serkan"ın sosyal medyada büyü oyunu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini sosyal medyada "Sofi Serkan", "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüpheli S.C.İ.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalandı.

BÜYÜ YAPMA-BOZMA OYUNUYLA DOLANDIRICILIK

Şüphelinin sosyal medyada büyü yapma, büyü bozma şeklinde içerikler ürettiği, kişilerin dini inançlarını suistimal ederek, kurban, adak, malzeme ücreti adı altında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

ŞEHİT EŞİNİ DE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Şüphelinin, 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşi ve 50 kişiyi de bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.