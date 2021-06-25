Şehit eşinin adını ortaokulda oluşturduğu kütüphanede yaşatıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 4 Mayıs 2019'da PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın (28) eşi Tuba Erdoğan, eşinin adının memleketlerinde yaşatılması için kendi imkanlarıyla Cumhuriyet Ortaokuluna kütüphane yaptırdı.



Şehit Mehmet Erdoğan'ın adının verildiği ve fotoğraflarının bulunduğu kütüphanedeki 3 bin kitap, hem Tuba Erdoğan'ın çabaları hem de çeşitli Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sosyal medyadan destek olmak isteyenlerin katkılarıyla alındı.

"YAKLAŞIK 3 BİN KİTAP VAR"



Eşinin ismini yaşatmak için kütüphane yaptırmaya karar veren Tuba Erdoğan, şöyle konuştu:



"'İmamoğlu ilçesinde hangi okulumuzda kütüphane yok' diye araştırdım. Cumhuriyet Ortaokulunda olmadığını belirledik ve buraya yaptırmaya karar verdik. Mobilyalarını yaptırdık, kitaplar için sosyal medyadan paylaşımlar yaptık. Bizler kitap aldık, halkımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap gönderdi ve kütüphaneyi oluşturduk. Yaklaşık 3 bin kitap var. Şiir, roman, hikaye ve dini kitaplar gibi birçok konuda kitap mevcut. Bu kütüphanemizden İmamoğlu halkının da faydalanmasını istiyoruz. Bunun için de girişimlerde bulunduk.Bu kütüphanemizle Mehmet'imin adının yaşamasını, nice güzel gençlerimizin yetişmesini ve gençlerimizin şehitlerimize olan duyarlıklarının artmasını diliyorum."



"ŞEHİTLER VURULUNCA DEĞİL UNUTULUNCA ÖLÜRLER"



Vatan ve bayrak için bir yerlerde canından, ailesinden vazgeçen şehitlerin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Başta eşim Mehmet olmak üzere bütün şehitlerimiz unutulmasın çünkü şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. Bizler unutmadık, unutmayacağız" dedi.



Okul öğrencilerinden Büşra Keser, kütüphanenin yeni açıldığını belirterek, "Arkadaşlarımızla zaman zaman gelip kitap okuyoruz. Ders aralarında teneffüs aralarında da kütüphaneye geliyoruz. Arkadaşlarımızla kitap okuyoruz. Buradan kitap alıp eve götürüyoruz, evde okuyoruz. Okul çıkışında ve bazı hafta sonlarında da vaktimizi burada geçiriyoruz. Hem güzel vakit geçirmiş hem de kitap okumuş oluyoruz" diye konuştu.



Öğrencilerden Umut Erimtek de boş zamanlarda kütüphanede kitap okuduklarını anlatarak, "Dersler bittiğinde bir saatimizi burada geçiriyoruz. Hikaye okuyarak kendimizi geliştiriyoruz" dedi.