Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Acılı aileyi, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti.



İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Torun'un naaşı, toprağa verildi.



Bir çocuk babası İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

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