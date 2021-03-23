Şehit kaymakam Safitürk davasında 8 beraat

Mardin'de Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 8 sanık beraat etti.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.03.2021 - 16:26

Şehit kaymakam Safitürk davasında 8 beraat

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Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada haklarındaki karar bozulan 8 sanığın beraatına hükmedildi.

Yerel mahkeme bir önceki duruşmada 8 sanık için beraat kararı vermişti. İtiraz üzerine dava üst mahkemeye taşındı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşmada aynı karar çıktı. 8 sanık yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Baba Asım Safitürk üzgün olduğunu ve adaletin askıya alındığını söyledi.

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk 10 Kasım 2016'da makamına konulan bombanın patlaması sonucu şehit olmuştu.

Davada eski yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'na 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık da 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.

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