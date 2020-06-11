Şehit kaymakam Safitürk davasında cezaya onama

SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 14:00

Şehit kaymakam Safitürk davasında cezaya onama

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