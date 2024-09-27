"Şehit kokusu" satışına ceza kesildi

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Şehit kokusundan hazırladık" ibaresiyle satışa sunulan ürünlere inceleme başlatıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.



Gürcan sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.



Açıklamada çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan “selamesans_selamcarsaf" isimli instagram hesabında yer alan “…şehit kokusundan hazırladık.” şeklindeki ifadeler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.



Yapılan incelemeler sonucunda Reklam Kurulu, toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verdi.



Reklam Kurulu’nun söz konusu paylaşımlar ile ilgili kararını 8 Ekim'deki ilk toplantısında vereceği bildirildi. Buna göre reklam veren hakkında 550 bin TL idari para cezası uygulanabilecek.



İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü de paylaşımlar ile ilgili harekete geçti. Fiyat etiketi mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle reklam verene 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.