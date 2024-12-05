Şehit konvoyundaki kazadan acı haber

Otomobilde yaralanan şehidin halası Hamide, oğlu Ertuğrul ve 7,5 aylık hamile gelini Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci Karatop, yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukluca ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Esra Özata, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özata'nın karnındaki bebeği, kurtarılamadı.



Bu arada, tedavileri devam eden diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.