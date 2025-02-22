Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketine götürüldü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'a götürüldü.

Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketine götürüldü

'ya askeri uçakla getirilen ve silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile protokol üyeleri tarafından karşıladı. Şehidin cenazesi, yapılan duanın ardından memleketi Çorum'a götürüldü.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat'ta düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için Çorum'un Bayat ilçesinde tören düzenlenecek. Uslu, Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde öğlen namazını müteakiben toprağa verilecek.

Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketine götürüldü - 1

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