Şehit öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Hollanda'da terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen öğretmen Ahmet Benler, Marmaris'te adının verildiği okulda anıldı.

Şehadetinin 46. yılı nedeniyle şehidin adının verildiği Ahmet Benler İlkokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Benler'in hayat hikayesinin aktarıldığı programda, öğrencilerin şehit Benler için yazdığı mektuplar ve şiirler seslendirildi. Programda şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi ve Şehit Ahmet Benler Köşesi'ne karanfil bırakıldı.

Öğrenciler ile Hollanda Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan arasında canlı bağlantı kurularak şehidin anısına anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.