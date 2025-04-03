Şehit olan bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı.



Gölçek için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Gölçek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.



Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı.



Anne Gülizar ve baba Gaffar Gölçek, cenaze töreninde gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmek üzere götürüldü.