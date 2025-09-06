Şehit özel harekat polisine veda

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.



Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.



Öte yandan şehidin babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu ve 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ile keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:



"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."