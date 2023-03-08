Şehit Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu sırada tabutun başına gelen baba Bekir, anne Lütfiye, eşi Sevim, çocukları Atakan ve Gökhan Adalıoğlu, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Eskişehir Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Sevim Adalıoğlu cenaze götürüldüğü sırada, "Ben onun gitmesini istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim." diye haykırdı.

