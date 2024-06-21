Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü.

Şehidin acı haberi 'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı.

Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı.

Şehidin ise, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dediği öğrenildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, cumartesi günü öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

AİLE, ŞEHİDİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenazesi, askeri uçakla memleketi ’a getirildi. Şehidin cenazesini Kahramanmaraş Havaalanı'nda ailesi, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı - 1

Mehmet Ali Horoz’un cenazesi uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aile, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında önlerinden geçerken 'Vatan sağ olsun' diyerek asker selamı verdi.

Şehidin naaşı daha sonra uzun bir araç konvoyuyla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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