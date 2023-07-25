Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can'ın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, son yolculuğuna uğurlandı
Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

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Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can'ın cenazesi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehit için Yarbaşı Beldesi Fethi Yaşar Parkı'nda tören düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, son yolculuğuna uğurlandı - 1

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, anne Fatma ve baba İlhan Can, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Burada İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit asker götürüldüğü Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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