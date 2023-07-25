Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, son yolculuğuna uğurlandı

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, anne Fatma ve baba İlhan Can, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Burada İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit asker götürüldüğü Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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