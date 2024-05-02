Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için merkeze bağlı Boğaz köyü camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Toktaş'ın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

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