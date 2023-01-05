Şehit polis Fethi Sekin için anma etkinliği düzenlendi

İlişkili Haberler Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Adliyesi'nde 6 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin için İzmi ve Elazığ'da tören düzenlendi.

Şehit polis memuru için Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında tören yapıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılanlar şehit Sekin'in mezarına karanfil bıraktı. Saldırıda adliye çalışanı mübaşir Musa Can da seken merminin isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.



İki şehit görev yeri olan İzmir'de de anıldı. Adliyedeki törene çalışanlar da katıldı.

NE OLMUŞTU?



Fethi Sekin, 2016 yılında gösterdiği kahramanlıkla İzmir Adiyesi'ne düzenlenen terör eylemini önledi. Çıkan çatışmada bir teröristi öldürdü, kendisi şehit oldu.