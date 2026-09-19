Şehit polis memuru, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi’nde görevli polis memuru iki çocuk babası Batuhan Sarıyalçınkaya, önceki gün Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi’nde meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi için bölgeye gitti.

İnceleme sırasında Sarıyalçınkaya, başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Batuhan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Sarıyalçınkaya için eşi Pempe Sarıyalçınkaya’nın memleketi Giresun ’un Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi.

Eşinin polis yeleğini giyen Pempe Sarıyalçınkaya, taziyeleri kabul ederken, oğlu Sabri (7) de törende babasının polis şapkasını taktı.

İlçede birçok eve Türk bayrakları asıldı. Cenaze törenine katılan Giresun Valisi Mustafa Koç, acılı aileye taziye dileklerini sundu. Şehit polis Batuhan Sarıyalçınkaya, Şebinkarahisar Merkez Tekışık Camii’nde öğle vakti kılınan namazın arından dualarla toprağa verildi.

4 yaşında kendisinin sağ kurtulduğu 1992 Erzincan depreminde babası Sabri Sarıyalçınkaya’yı, 12 yıl önce de annesi Gülten Sarıyalçınkaya’yı kanserden kaybeden iki çocuk babası Sarıyalçınkaya’nın, Şebinkarahisar ilçesinde bir süre görev yaptığı, burada tanıştığı Pempe Sarıyalçınkaya ile 2018 yılında evlendiği öğrenildi.

İlk görev yeri olan Şebinkarahisar ile bağ kuran şehit polis Sarıyalçınkaya’nın, emeklilik sonrası eşinin memleketi Giresun’a yerleşmek istediği ortaya çıktı.