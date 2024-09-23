Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydı çıktı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için harekete geçti.Şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak ağır yaralandı. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki zanlının 26 suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Peki, Polis Şeyda Yılmaz kimdir, nereli?

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydı çıktı

Şeyda Yılmaz İstanbul Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Merkezi Amirliği'nde çalışıyordu. 27 Yaşında olan polis Şeyda Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.Yılmaz’ın, emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında girdiği eş durumundan İstanbul’a tayin edildiği aktarıldı.

Yılmaz'ın, olaydan sonraki gün ailesinin yanına gitmek için izne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.Şehit Şeyda polisin Sivas'ta yaşayan komşusu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını dile getirdi.

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