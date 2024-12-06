Şehit polis memuru toprağa verildi

Olay, 20 Kasım'da Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmiş, polis ekiplerine M.S.Ç. isimli zanlı tarafından ateş açılmıştı.



Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı da tutuklanmıştı.



Olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru gözyaşları içinde topraga verildi.