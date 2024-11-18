Şehit polis memuruna veda

Bu sırada şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Beykoz için Aşağı Örüşkü Mahallesi'ndeki Ali Kara Hazretleri Mescidi'nin avlusunda ikindi namazına müteakip tören düzenlendi.



Şehit Beykoz, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Törene ve cenaze namazına, şehidin babası Hacı ve annesi Sakine Beykoz, yakınları, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Vali Vekili Sedat Özdemir, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

NE OLMUŞTU?



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün A.Ç. yönetimindeki TIR çekicisi, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarpmıştı.

Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit olmuş, polis memuru M.H.T. ise hastaneye kaldırılmıştı.