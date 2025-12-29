Şehit polisin ardından acı ayrıntı. Emekliliği gelmiş ancak kızının eğitimi için çalışıyormuş
29.12.2025 16:45
AA, DHA
Yalova'da DAEŞ operasyonunda şehit olan 3 polis memurunun ailesinin evine ateş düştü. Şehit Turgut Külünk'ün bir sene önce emekliliği geldiği ancak kızının eğitimi için çalıştığı öğrenildi.
Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açtı ve çatışma çıktı.
Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada üç polis şehit oldu. Açılan ateşte sekiz polis ile bir bekçi yaralandı.
Şehitler yarın son yolculuklarına uğurlanacak.
Bakan Yerlikaya, şehit olan polislerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Külünk'ün şehadet haberinin verilmesinin ardından Türk bayrağı asılan Santral Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri başladı.
50 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Külünk için yarın Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
KIZININ EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORDU
Külünk'ün annesi Kevser Külünk, oğlunun emekliliğinin bir sene önce geldiğini dile getirdi.
Anne Külünk, torununun yüksek lisans eğitimi aldığını ifade edip oğlunun "Çocuğumu görev sahibi yapayım." dediğini iletti.