Şehit polisin ardından acı ayrıntı. Emekliliği gelmiş ancak kızının eğitimi için çalışıyormuş

Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açtı ve çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada üç polis şehit oldu. Açılan ateşte sekiz polis ile bir bekçi yaralandı.

Şehitler yarın son yolculuklarına uğurlanacak.