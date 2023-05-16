Şehit savcının alıkonulduğu anın fotoğrafını paylaşan şüpheliye hapis cezası

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde Şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eda Ezgi Yıldız, hapis cezasına çarptırıldı.



"Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle söz konusu fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Şüpheli Yıldız 31 Mart'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Dava bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız getirilirken avukatları da hazır bulundu.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Yıldız'ın 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.