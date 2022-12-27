Şehit sözleşmeli er Gaziantep'de son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Er Hüseyin Korkmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.

OĞLUNUN ASKERİ PARKASINI BIRAKMADI



Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü.



Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı. Şehit Hüseyin Korkmaz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.