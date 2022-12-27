Şehit sözleşmeli er Gaziantep'de son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit sözleşmeli er Gaziantep'de son yolculuğuna uğurlandı

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit

SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Er Hüseyin Korkmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Şehit sözleşmeli er Gaziantep'de son yolculuğuna uğurlandı - 1

OĞLUNUN ASKERİ PARKASINI BIRAKMADI

Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı. Hüseyin Korkmaz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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