Şehit teğmen için tören

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Teğmen Ömer Bağra Siirt'te törenle uğurlandı.



Şehit için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Silah arkadaşlaşları ve askeri yetkililer dua etti, şehidin özgeçmişi okundu.



Vali Osman Hacıbektaşoğlu şehidin ailesini teskin etmeye çalıştı.



Teğmen Ömer Bağra 30 yaşındaydı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapıyordu.



Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Şirvan ilçesi Nallıkaya köyüne uğurlandı.