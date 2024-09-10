Şehit üsteğmene son veda

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, memleketi Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit üsteğmene son veda

'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, dün askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Üsteğmen Ayar için bugün Köprübaşı ilçesinde tören düzenledi.

Şehit üsteğmene son veda - 1

Törene şehidin babası Ali Yılmaz, annesi Havva, kendisi gibi ’ın kuzeyinde görevli ağabeyi Kıdemli Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve binlerce kişi katıldı.

5 kardeşi bulunan Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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