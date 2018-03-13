Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un (40) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Keçiborlu ilçesi Kozluca köyündeki baba evine getirildi.
Daha sonra şehit Koç için 19 Mayıs İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, belediye başkanları, Kıbrıs gazileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Soylu ile Orgeneral Çetin, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz, törende askeri üniforma giydi.
Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbir getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.
Şehidin naaşı Kozluca köyü mezarlığında toprağa verildi.
Şehit uzman çavuş Isparta'da uğurlandı
Anadolu AjansıTürkiye
Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un naaşı, Isparta'da defnedildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un (40) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Keçiborlu ilçesi Kozluca köyündeki baba evine getirildi.