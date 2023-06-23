Şehit uzman çavuşa veda

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesi, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde defnedildi.



Dün uçakla Alanya'ya gelen Aras'ın naaşı, evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Aliefendi Mahallesi Merkez Camii'ne götürüldü.



Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Selvinaz ve babası Hüseyin Aras ile yakınlarına başsağlığı diledi.



Cenaze namazının kılınmasının ardından Aras'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

