Şehit uzman çavuşa veda

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solak, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit asker, Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında Avaşin bölgesinde görev yapıyordu.

Solak, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Solak için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehidin cenazesi, daha sonra memleketi Muş'a uğurlandı.



27 yaşındaki şehit, geçen yıl nişanlanmıştı düğün hazırlığı yapıyordu.



Cenaze töreninde ailesini şehidin silah arkadaşları teselli etti, nişanlısı tabutun başından ayrılmadı.



Uzman Çavuş Ümit Solak, şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.