Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan İYİ Partili Hüseyin Tarık A, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'e düzenlediği ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın, şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfür etmesinin yer aldığı görüntüler, soruşturma başlatan Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca incelendi. Görüntülerde Gürmen'e tekme attığı tespit edilen partili Hüseyin Tarık A'nın, çağrıldığı başsavcılıkta ifadesi alındı.



İSTANBUL'DA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de bu kişinin sosyal medya hesapları incelendi ve bazı paylaşımlarının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu içerdiği tespit edildi. Bu tespit sonucu soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Hüseyin Tarık A. hakkında gözaltı kararı verdi.



Ekiplerce gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelinin, soruşturma savcılığınca ifadesi alındı. Savcı, şüpheliyi, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.



Nöbetçi hakimlik, hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmettiği şüpheli Hüseyin Tarık A'yı serbest bıraktı.

