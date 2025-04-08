Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'ye sitem edip istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Gaziantep merkez ilçe Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçilen CHP’li Umut Yılmaz, bugün düzenlediği basın toplantısı ile beraberindeki beş meclis üyesi ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Umut Yılmaz, istifa gerekçesi olarak bir yıllık görev sürecinde kendisinin ve ailesinin linç politikalarına maruz bırakıldığını ifade etti.

"ARTIK TAHAMMÜL EDİLECEK DURUMU AŞMIŞTIR"

Yılmaz, “Seçildiğim günden bu yana bana emanet edilen görevi halkımızın menfaatini gözeterek adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerinden sapmadan dürüst ve sorumlu bir şekilde görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ancak geldiğimiz noktada şahsi iktidar peşinde koşanların kirli rant düzeyinin iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Günbegün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çalışmaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışla mücadele ederken yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan birtakım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyeleri eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek durumu aşmıştır." dedi.

"PARTİNİN YALNIZ BIRAKMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Bir yıllık süreçte şahsına yapılan tüm müdahalelere CHP İl Başkanlığı’nın sessiz kaldığını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece siyasi bir rekabet değil aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi kendi çıkarları için kullanmak isteyenlerle bu zamana kadar mücadele ettim. Ancak kendi partilisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısını silahla vurması Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirtilerek yine Cumhuriyet Halk Partili benim yani belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması aynı meclis üyesi tarafından bir başka meclis üyesinin dövdürülmesi, aynı meclis üyesi tarafından avukatlık ofisimin basılması, partilim tarafından evimin videosunun çekilmesi, ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyada her gün hakaretler, yalanlar söylenilmesi, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin kardeşinin 24 defa beni CİMER'e şikayet ederek hakkımda yalan iddialarla algı oluşturmaya çalışılması ve benim için en katlanılmazı Cumhuriyet Halk Partisi’nin meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını Cumhuriyet Savcılığında ifade vermek için tanıklık vermek için sıraya dizilmesi. Tüm bu tabloya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının sahip çıkmaması. Milletvekillerinin başka işler içine girmesi genel merkezin beni burada yalnız bırakması beni çok üzmüştür. Halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanına yapılan bu saldırılar karşısında sessiz kalmak bu saldırılara ortak olmak demektir."