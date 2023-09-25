Şehitler anısına vefa yürüyüşü yapan gruba ayı saldırdı

Edinilen bilgilere göre, Alucra Kaymakamlığı, Alucra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gümüşhane sınırındaki cephelere "Şehitlere Vefa" adıyla yürüyüş düzenlendi.

Gruptan ayrı olarak farklı bir rotadan zirveye tırmanan bir grup genç, bir ayı ile karşılaştı. Karşılarına çıkan ayının saldırması üzerine Tarık Akın isimli genci sağ ayağından ısırdı.

Ayağından ısırılan genç kendini kayalıklardan atarak ayı saldırısından kurtulurken yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Alucra Devlet Hastanesine buradan Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.