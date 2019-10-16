Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapıyorlardı. Münbiç bölgesinde rejim güçlerinin havanlı saldırısında şehit oldular. Görev arkadaşları tarafından toprağa verilmek üzere dualarla uğurlandılar.
Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik için Gaziantep Havalimanı'nda tören yapıldı.
Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kıırıkkale’ye, şehit Çelik'in cenazesi ise memleketi Adıyaman’a gönderildi.
BABAEVİNE ACI HABER ULAŞTI
Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'deki ailesi yasta. 27 yaşındaki şehit askerin ailesi acı haberi; pazar alışverişinden döndükleri sırada aldı.
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer; Bozbıyık ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Üsteğmen Çelebi Bozbıyık; Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Şehit hüznü yaşanan bir diğer kent Adıyaman. Uzman Onbaşı Mesut Çelik 28 yaşındaydı. Hatay'dan geçici görevle Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderilmişti.
Acı haberi alan ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit asker; Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.