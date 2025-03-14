Şehitler için 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

İstanbul'un Avcılar ilçesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 3 Mart'ta yola çıkan Gümüş, Çanakkale kent merkezine geldi.



Kent merkezindeki kordonda bulunan Truva Atı Heykeli önünde Türk bayrağı açan Saffet Gümüş, burada gazetecilere, "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nün yedincisini tamamladığını söyledi.



Yolculuğu süresince 375 kilometre yol katedip, 555 bin adım atarak Çanakkale'ye gelebildiğini anlatan Gümüş, "Bundan 110 yıl önce atalarımız Türkiye'nin farklı illerinden Çanakkale'ye geldi. Onların geliş sebebi vatan, bayrak, namus, Kur'an ve İslam'dı. İyi ki de gelmişler. Bu vatanın kadrini kıymetini bilelim, şükredelim." diye konuştu.