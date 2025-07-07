Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için memleketlerinde törenler düzeneniyor.
Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. 12 askerin şehit olduğu açıklandı.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin, Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.
Şehit askerler Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Remzi, annesi Sabahat ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, askeri ve sivil diğer ilgililer katıldı.
Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.
Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı.
Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.
Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi.
Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki törenin ardından memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne getirildi.
Babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Yeşildemir için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamlığına vekalet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediyesi Başkan Vekili Alparslan Nacar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ergün, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Tamcuhan ve baba Nevzat Yeşildemir'i, Kaymakam Bingöl ve askeri yetkililer teselli etti.
Şehit Yeşildemir, kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası eşliğinde getirildiği köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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