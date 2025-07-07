Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor

ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Remzi, annesi Sabahat ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, askeri ve sivil diğer ilgililer katıldı.



Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.



Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı.



Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.



Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi.