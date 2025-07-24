Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirildi
Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirildi.
Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.
Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.
BAKAN TUNÇ: YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili, Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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