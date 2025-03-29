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Şehitliklerde buruk bayram

Ankara'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitliklerde buruk bayram

’da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, şehitler için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü.

Gaziler ve Aileleri Vakfınca şehitliklerde düzenlenen programlarda ise Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı, çocuklara hediye ve bayram harçlığı verildi.

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