Şehitliklerde buruk bayram

Ankara’da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi.



Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, şehitler için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca şehitliklerde düzenlenen programlarda ise Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı, çocuklara hediye ve bayram harçlığı verildi.