Şehit polisin failine ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Maltepe'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün kamyonla çarptığı polis memuru Lütfü Baykar'ın şehit olmasına, bekçi Kerem Atay'ın yaralanmasına sebep olmasına ilişkin davada karar çıktı.



Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Sezgin Açık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

KASTEN ÖLDÜRME, KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Açık'ı, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Heyet sanığa, yaralanan bekçi Kerem Atay'a yönelik de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.



NE OLMUŞTU?

Polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim 2023'te Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanmış, 12 Kasım'da şehit olmuştu.



İddianamede sanık Sezgin Açık'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildiğine dair Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi.