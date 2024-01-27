Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. ve H.C.'nin Doğu illerinden 'ye yüklü miktarda madde getirecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.M. ve H.C. yakalanırken, ekiplerce yapılan aramalarda sehpa içerisine zulalanmış 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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