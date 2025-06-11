Şehri haşereler bastı, belediye harekete geçti

Haşere ile mücadelenin sinek ve böcekler çoğalıp çevreyi sarmadan larva döneminde yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, belediyenin mücadeleyi geç yapmasından dert yandı.



Halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadele ettiklerini belirten Efeler Belediye Başkanlığı, özellikle çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen haşere kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için ilaçlama çalışması yaptığını belirtti.



Açıklamada Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi’nde ve Kemer Mahallesi’nde yer alan rögar kapaklarında hamam böceği ilaçlaması yapıldığı aktarıldı. Efeler Belediyesi ilaçlamanın düzenli yapıldığını iddia ederken, vatandaşlar çalışmaları yetersiz bulduklarını ifade ettiler.