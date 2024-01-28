Şehrin en prestijli konutları arasında gösteriliyordu | 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi için 3 kişiye 22,5’ar yıl hapis istemi

“GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEDİLER”



Soruşturma sonunda savcı, şüpheliler Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22,5’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları için iddianame düzenledi.



İddianamede; Kahramanmaraş’ın 1’inci derecede deprem kuşağında olduğunun herkes tarafından bilinebilir durum olduğunu, şüphelilerin üstlendikleri görev nedeniyle bunu bilmemelerinin mümkün olmadığı belirtildi.



Şüphelilerin gerekli dikkat ve özeni göstermediği ifade edilen iddianamede, merdiven yerinin değiştirilmesi sebebiyle bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan zemin kattaki bankadaki tadilat işlemlerinden sorumlu olan kişiler ile tali kusurlu olan belediye görevlilerin dosyalarının ayrıldığı, ayrıca zemin katta bulunan kasaların ağırlıklarının binanın statiğini bozup bozmadığı, taşıyıcı sisteme yakın olarak konumlandırılmış olması nedeniyle binanın deprem esnasında salınımını engelleyip engellemediği yönünde bilirkişi raporunda bir değerlendirme yapılmadığından dolayı kasaların ağırlıkları ile konumlarının ilgili bankalardan alınarak ek bilirkişi raporu için bilirkişi heyetine gönderildiği belirtildi.



Savcılık tevzi bürosuna gönderilen 13 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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