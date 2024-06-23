Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Yozgat merkezde atlara olan sevgisi sebebiyle cadde ve sokaklarda atıyla turlayan Furkan Özdemir, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

'ın Taşköprü Mahallesi'nde akşamüzeri bir vatandaş atıyla gezintiye çıktı.

Yozgat Sanayi Sitesi'nden atıyla yola çıkan Furkan Özdemir isimli mermer işiyle uğraşan vatandaşın at üstündeki rahat tavırları dikkat çekti.

Atı ile cadde ve sokakları gezen Özdemir'i gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Hobi amacıyla bazı akşamlar atıyla şehir turu attığını söyleyen Furkan Özdemir, vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini ifade etti.

Özdemir, “Vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyor, atımı çok fazla sevdirmiyorum çünkü sıkıntı oluyor. Dağa çok çıkmıyorum, atı koşturmuyorum, onun için caddede dolaşıyorum. Vatandaş ilgi ile bakıyor, ben mermerciyim hobi olarak ata biniyorum” dedi.

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu - 1
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