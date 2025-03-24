Şehzadebaşı Camii nerede, hangi il, ilçede?



İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Kalenderhane Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde 70 numarada ve İstanbul Be­lediye Sarayı'nın karşısında bulunan meş­hur cami, genç yaşta vefat eden oğlu Şeh­zade Mehmet için Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külli­ye içindedir.



Bu külliye, camiden başka imaret, tabhane, medreseler ve mektepler oluşmaktadır. Bunlardan halen dispanser olarak kullanılan imaret ile mektep avlu dışında olup cami, medrese, tabhane ve türbeleri bir avlu çevirmektedir. Beş kapı­dan girilen avlunun duvarları pencerelidir.



Yapımına 1543 yılında başlanan ve 1548 yılında tamamlanan Şehzade Camii'nin planı kare şeklindedir ve üzerini 18.42 met­re çapında bir orta kubbe ve bu kubbenin tesirini tamamlayıp devam ettirmek üzere dört büyük yarım kubbe örtmektedir. Bü­yük kubbe 4 fil ayağı üzerine oturmakta­dır. Ayrıca camiin dört köşesinde birer kü­çük kubbe yer almaktadır.



Hünkâr mahfili harimin solunda sütun­lar üzerindedir.Minber ve mihrab saf mer­merden sanatkârane işlenmiş olup kafesli ve parmaklıklıdır. Yine büyük bir sanateseri olan müezzin mahfili sekiz sütun üze­rinde durmaktadır. Camiye üç ayrı kapı­dan girilir. Ortadaki cümle kapısının üze­rinde bir kitabe yer alır. Bu kitabede "Mabed-i Ümmet-i Resûl-i Mûbin - sene 955" yazılıdır.



Cami avlusu 12 sütuna dayanan 16 kub­be ile çevrilidir. Buradaki kalem işleri çok nefistir. Avlunun ortasındaki şadırvan, iş­çiliği ile dikkati çeker. Camiin sağ ve solundaki ikişer şerefeli iki minare, adeta Mimar Sinan'ın üsdatlığının bir göstergesidir. Her minare'çeşitli şekillerde güzel bir biçimde işlenmiş­tir.