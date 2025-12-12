Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kolon kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği tanısı nedeniyle 2 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

Durbay'ın klinik durumunun ağırlaştığı belirtilen açıklamada "Hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Durbay 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştı. Durbay'ın 2 Aralık'ta böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma nedeniyle tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmişti. Hastane yönetimi Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiğini ve çoklu organ yetmezliği tablosunun devam ettiğini açıklamıştı.