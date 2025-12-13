Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, vefat etti.



Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören 37 yaşındaki Gülşah Durbay, 1 Aralık günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay’a, çoklu organ yetmezliği teşhisi kondu. Son olarak 2 gün önce entübe edilen Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören başkan Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.”



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülşah Durbay’ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."



GENEL KURUL'DA DUA OKUNDU



Öte yandan bütçe görüşmelerinin sürdüğü TMBB Genel Kurul'da Durbay için dua okundu. TBMM'deki partilerin grup başkanvekilleri de Gülşah Durbay için taziye açıklamaları yaptı.



KURTULMUŞ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: BU NASIL BİR SINAV?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. “İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor” diyen Özel, Durbay'ın ardından şunları yazdı:

"Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"

ÖMER ÇELİK: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduklarını kaydetti.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.



BURHANETTİN DURAN'DAN TAZİYE MESAJI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”