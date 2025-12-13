Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Son sözlerini Lal Denizli paylaştı

Belediye önündeki törenin ardından Durbay'ın naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek.

Öğle namazının ardından Durbay için cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak ve Durbay, Koldere Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülşah Durbay’ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."



GENEL KURUL'DA DUA OKUNDU



Öte yandan bütçe görüşmelerinin sürdüğü TMBB Genel Kurul'da Durbay için dua okundu. TBMM'deki partilerin grup başkanvekilleri de Gülşah Durbay için taziye açıklamaları yaptı.



KURTULMUŞ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: BU NASIL BİR SINAV?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. “İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor” diyen Özel, Durbay'ın ardından şunları yazdı:

"Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"

ÖMER ÇELİK: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduklarını kaydetti.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.



BURHANETTİN DURAN'DAN TAZİYE MESAJI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

“ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK DİMİ”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medya hesabından Durbay'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Durbay'ın yoğun bakımda son sözleri olan "Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi..." sözlerini aktaran Denizli, "Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine. Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi. Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah’la." dedi.

"Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen." diyerek sözlerine devam eden Denizli, "Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize." ifadelerini kullandı.

Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum ‘Lâlitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı.’

Ah Gülüm… yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize. Çok eksiğim. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın. Seni çok özleyeceğim canım kardeşim. Seni çok seviyorum biriciğim. Elim, elinde Gülüm."