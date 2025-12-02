Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakımda

02.12.2025 14:56

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakımda
Sosyal Medya

NTV - Haber Merkezi

Kolon kanser tedavisi gören CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı.

 

Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kolon kanser tedavisi gören Durbay'ın dün rutin kontrolleri için hastaneye gittiği dile getirildi.

 

Doktorların uygun görmesi sonucu Durbay'ın tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi amacıyla gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığının belirtildiği açıklamada "Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir." denildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram