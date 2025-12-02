Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakımda

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı.

Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kolon kanser tedavisi gören Durbay'ın dün rutin kontrolleri için hastaneye gittiği dile getirildi.

Doktorların uygun görmesi sonucu Durbay'ın tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi amacıyla gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığının belirtildiği açıklamada "Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir." denildi.